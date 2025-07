Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Autofahrer ignoriert rote Ampeln

Mannheim (ots)

Gleich zwei Mal ignorierte in der Nacht von Montag auf Dienstag ein 60-jähriger Autofahrer das Rotlicht einer Ampel. Gegen 23:00 Uhr fiel einer Streife des Polizeireviers Mannheim-Käfertal ein blauer Mitsubishi auf, der auf der Untermühlaustraße in Richtung Mannheim-Innenstadt unterwegs war. An der Kreuzung zur Pyramidenstraße missachtete der Fahrer die dortige rote Ampel und fuhr mit einer unangepasst hohen Geschwindigkeit über den Kreuzungsbereich. Nur kurze Zeit später an der Einmündung der Zeppelinstraße ignorierte der Fahrer erneut das Rotlicht einer Ampel. Auf der Höhe einer Tankstelle gelang es der Streife den Mitsubishi einzuholen und den 60-jährigen Fahrer zu kontrollieren. Der Mann wies Anzeichen einer akuten Beeinflussung durch Alkohol und Drogen auf. Die freiwilligen Tests verweigerte er. Aufgrund der deutlichen Ausfallerscheinungen musste der 60-Jährige seinen Führerschein sowie eine Blutprobe abgeben.

Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts einer Trunkenheitsfahrt ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell