Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis: Geringer Sachschaden nach Auffahrunfall

Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine Fahranfängerin verursachte am Montagmorgen einen Unfall in einem Einmündungsbereich.

Gegen 07:30 Uhr fuhr die 18-jährige Toyota-Fahrerin auf der Reichenberger Straße in Richtung K 4229, wo sie im Bereich der Einmündung mit ihrem Auto gegen das Heck eines vor ihr fahrenden VW prallte. Die 43-jährige VW-Fahrerin wollte zu diesem Zeitpunkt ebenfalls von der Reichenberger Straße auf die K 4229 auffahren. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden an beiden Autos in Höhe von etwa 1.000 Euro. Die VW-Fahrerin wurde leicht verletzt.

Das Polizeirevier Weinheim hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell