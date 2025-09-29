Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss gestoppt

Rastatt (ots)

In den frühen Morgenstunden des Sonntages fiel einer Streifenbesatzung in der Kehler Straße ein BMW aufgrund sehr langsamer Fahrweise auf. Das Fahrzeug wurde gegen 4:15 Uhr im Bereich einer dortigen Tankstelle einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem Fahrer stellten die Beamten einen deutlichen Atemalkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille, weshalb in der Folge ein Blutabnahme im Klinikum durchgeführt wurde, wobei der 29-Jährige durc die Einsatzkräften fixiert werden musste. Nach Abschluss der Maßnhamen musste dem Mann ein Platzverweis ausgesprochen werden, da er lautstark im Breich des Klinikums herumschrie. Als er wenig später auch beim Polizeirevier ähnlich in Erschienung trat und einen Platzverweis dort nicht befolgte, musste er schließlich in Gewahrsam genommen werden. Der Führerschein des Beschuldigten wurde beschlagnahmt, die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Den 29-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sowie eine Kostenrechnung für den Gewahrsam.

/al

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell