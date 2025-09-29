POL-OG: Mahlberg, A5 - Sperrungen nach Unfall
Mahlberg, A5 (ots)
Zu einem Unfall auf der Nordfahrbahn der A5 zwischen Ettenheim und Lahr kam es am Montagnachmittag gegen 14:20 Uhr. Derzeit ist die Unfallaufnahme, die sich über alle Fahrstreifen erstreckt, im Gange. Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei sind aktuell auf Höhe der Tank- und Raststätte Mahlberg im Einsatz.
