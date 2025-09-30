Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch, Nußbach - Mit Fahrrad kollidiert

Oberkirch, Nußbach (ots)

Ein leicht verletzter Velolenker war nach einem Verkehrsunfall am frühen Montagabend in der Renchtalstraße zu beklagen. Nach derzeitigem Sachstand war eine 81-jährige Golf-Fahrerin kurz vor 18 Uhr aus Richtung Oberkirch kommend in Richtung Bundesstraße unterwegs, als sie den ebenfalls dort befindlichen 27-Jährigen auf seinem Fahrrad übersehen haben soll und mit ihm kollidierte. Die Höhe des Sachschadens bewegt sich im dreistelligen Bereich.

