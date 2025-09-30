PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch, Nußbach - Mit Fahrrad kollidiert

Oberkirch, Nußbach (ots)

Ein leicht verletzter Velolenker war nach einem Verkehrsunfall am frühen Montagabend in der Renchtalstraße zu beklagen. Nach derzeitigem Sachstand war eine 81-jährige Golf-Fahrerin kurz vor 18 Uhr aus Richtung Oberkirch kommend in Richtung Bundesstraße unterwegs, als sie den ebenfalls dort befindlichen 27-Jährigen auf seinem Fahrrad übersehen haben soll und mit ihm kollidierte. Die Höhe des Sachschadens bewegt sich im dreistelligen Bereich.

/ya

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1211
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 29.09.2025 – 17:56

    POL-OG: POL-OG: Mahlberg, A5 - Sperrung nach Unfall, 2. Nachtragsmeldung

    POL-OG: Mahlberg, A5 (ots) - Nach ersten Erkenntnissen wollte ein Ford-Fahrer am Montagnachmittag von der Tank und Rastanlage Mahlberg auf die Nordfahrbahn der Autobahn A5 einfahren. Ein 84-jähriger Mercedes-Fahrer kam auf Höhe des Beschleunigungsstreifens nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Ford. Bei dem Unfall wurden die beiden Fahrzeuglenker ...

    mehr
  • 29.09.2025 – 16:33

    POL-OG: Schutterwald - Dachstuhl in Vollbrand -Nachtragsmeldung-

    Schutterwald (ots) - Ein 45 Jahre alter Mann steht im Verdacht, für den Brand am Sonntagmorgen in der Vogesenstraße verantwortlich zu sein. Die Beamten der Kriminalpolizei haben gegen ihn Ermittlungen wegen schwerer Brandstiftung eingeleitet. Das Motiv des Verdächtigen dürfte mutmaßlich in einer psychischen Erkrankung zu suchen sein. Der 45-Jährige ist nach Ausbruch des Brandes zunächst geflüchtet, stellte sich ...

    mehr
  • 29.09.2025 – 15:53

    POL-OG: Mahlberg, A5 - Sperrung nach Unfall, Nachtrags

    Offenburg (ots) - Am Montagnachmittag kam es gegen 14.20 Uhr auf der Nordfahrbahn der A5, Höhe Tank- und Rastanlage Mahlberg, zu einem Verkehrsunfall mit Schwerverletzten. Ein Rettungshubschrauber befindet sich bereits an der Unfallstelle. Der 84-jährige Fahrer des Mercedes muss schwer verletzt in ein nahegelegenes Klinikum eingeliefert werden. Beide Insassen des Fords erlitten ebenfalls schwere Verletzungen und werden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren