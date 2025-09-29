PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: POL-OG: Mahlberg, A5 - Sperrung nach Unfall, 2. Nachtragsmeldung

POL-OG: Mahlberg, A5 (ots)

Nach ersten Erkenntnissen wollte ein Ford-Fahrer am Montagnachmittag von der Tank und Rastanlage Mahlberg auf die Nordfahrbahn der Autobahn A5 einfahren. Ein 84-jähriger Mercedes-Fahrer kam auf Höhe des Beschleunigungsstreifens nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Ford. Bei dem Unfall wurden die beiden Fahrzeuglenker und die Beifahrerin im Ford schwer verletzt. Alle drei Personen kamen in umliegende Krankenhäuser. Die Sperrung beider Fahrbahnen konnte gegen 16:30 Uhr wieder aufgehoben werden. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang wurden von Beamten des Verkehrsunfalldienstes aufgenommen. Die Höhe des Sachschadens konnte bisher noch nicht beziffert werden. /vo

POL-OG: Mahlberg, A5 - Sperrung nach Unfall, 1. Nachtragsmeldung

Offenburg Am Montagnachmittag kam es gegen 14.20 Uhr auf der Nordfahrbahn der A5, Höhe Tank- und Rastanlage Mahlberg, zu einem Verkehrsunfall mit Schwerverletzten. Ein Rettungshubschrauber befindet sich bereits an der Unfallstelle. Der 84-jährige Fahrer des Mercedes muss schwer verletzt in ein nahegelegenes Klinikum eingeliefert werden. Beide Insassen des Fords erlitten ebenfalls schwere Verletzungen und werden in ein umliegendes Klinikum gebracht. Die Nordfahrbahn ist im Bereich der Unfallstelle weiterhin voll gesperrt. Die Unfallaufnahme sowie die Bergungs- und Reinigungsarbeiten dauern aktuell an.

POL-OG: Mahlberg, A5 - Sperrungen nach Unfall

Mahlberg, A5 Zu einem Unfall auf der Nordfahrbahn der A5 zwischen Ettenheim und Lahr kam es am Montagnachmittag gegen 14:20 Uhr. Derzeit ist die Unfallaufnahme, die sich über alle Fahrstreifen erstreckt, im Gange. Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei sind aktuell auf Höhe der Tank- und Raststätte Mahlberg im Einsatz.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1211
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

