Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Trickdiebstahl

Gernsbach (ots)

In der Gottlieb-Klumpp-Straße-Straße wurde ein Mann am Montag Opfer eines Trickdiebstahls. Ein als etwa 60 Jahre alt, 170 Zentimeter groß und mit kurzen grauen Haaren beschriebener Mann sprach den Senior gegen 11:30 Uhr an und bat ihn, Geld zu wechseln. Als dieser in seinem Geldbeutel nach den gewünschten Münzen suchte, entwendete der Unbekannte zunächst unbemerkt mehrere Scheine aus dem Portemonnaie. Zu Hause angekommen bemerkte der Senior den Diebstahl. Der Langfinger war allerdings schon über alle Berge. Nun sucht die Polizei Zeugen, welche Hinweise zu dem Unbekannten geben können. Er soll ein gepflegtes Äußeres und eine korpulente Figur gehabt haben. Hinweisgeber wenden sich bitte unter der Telefonnummer: 07224 3663 an die Beamten des Polizeipostens Gernsbach.

Die Polizei rät zur Vorsicht: Augen auf, Taschen und Gelbeutel zu!

- Begegnen Sie Fremden gegenüber mit einem gesunden Misstrauen

- Halten Sie Abstand und vermeiden jeglichen Körperkontakt

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell