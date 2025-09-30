Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Sandweier - Einbruch in Tankstelle

Baden-Baden, Sandweier (ots)

Nach einem Einbruch am frühen Dienstagmorgen in eine Tankstelle in der Sandweierer Straße haben die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden die Ermittlungen aufgenommen. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge sollen mehrere Unbekannte gegen 3.30 Uhr gewaltsam in den Verkaufsraum eingestiegen sein und sich anschließend am Kassenbereich zu schaffen gemacht haben, wo sie vermutlich Zigaretten entwendeten. Anschließend flüchteten die Täter mit einem grauen VW Golf mit Baden-Badener Zulassung in Richtung Grenze. Auf der L75 konnte ein Streifenwagen zwar kurzzeitig die Verfolgung des verdächtigen Fahrzeugs aufnehmen, letztlich gelang den Unbekannten aber die Flucht nach Frankreich. Wie sich herausstellte, war das am Wagen angebrachte Kennzeichen zuvor ebenfalls entwendet worden. Die Ermittlungen dauern an.

