POL-OG: Mahlberg, A5 - Sperrung nach Unfall, 3. Nachtragsmeldung

Mahlberg, A5 (ots)

Nach dem schweren Unfall auf der A5 am Montagmittag, ist der mutmaßliche Unfallverursacher am Abend seinen Verletzungen in einer Klinik erlegen. Die beiden 76 und 77 Jahre alten Insassen des Ford befinden sich weiterhin mit ihren schweren, zum Teil lebensgefährlichen Verletzungen in medizinischer Versorgung in Kliniken. Nach derzeitigen Erkenntnissen war der Mercedes-Fahrer auf der rechten Spur in Richtung Norden unterwegs, als er aus unbekannter Ursache auf Höhe der Tank- und Rastanlage nach rechts auf den Beschleunigungsstreifen wechselte. Dort kam es zum folgenschweren Zusammenstoß mit dem ordnungsgemäß dort fahrenden Ford. Dieser geriet hierdurch ins Schleudern und überschlug sich. Die beiden Fahrzeuge wurden sichergestellt und abgeschleppt. An ihnen entstand ein Sachschaden von rund 25.000 Euro. Neben mehreren Streifenbesatzungen des Verkehrsdienstes Offenburg war der Rettungsdienst mit fünf Fahrzeugen, acht Einsatzkräften und zwei Notärzten im Einsatz. Die Feuerwehr Ettenheim war mit drei Fahrzeugen und 17 Wehrleuten an der Unfallstelle eingesetzt.

/rs

Mahlberg, A5 - Sperrung nach Unfall, 2. Nachtragsmeldung

Nach ersten Erkenntnissen wollte ein Ford-Fahrer am Montagnachmittag von der Tank und Rastanlage Mahlberg auf die Nordfahrbahn der Autobahn A5 einfahren. Ein 84-jähriger Mercedes-Fahrer kam auf Höhe des Beschleunigungsstreifens nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Ford. Bei dem Unfall wurden die beiden Fahrzeuglenker und die Beifahrerin im Ford schwer verletzt. Alle drei Personen kamen in umliegende Krankenhäuser. Die Sperrung beider Fahrbahnen konnte gegen 16:30 Uhr wieder aufgehoben werden. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang wurden von Beamten des Verkehrsunfalldienstes aufgenommen. Die Höhe des Sachschadens konnte bisher noch nicht beziffert werden. /vo

Mahlberg, A5 - Sperrung nach Unfall, 1. Nachtragsmeldung

Am Montagnachmittag kam es gegen 14.20 Uhr auf der Nordfahrbahn der A5, Höhe Tank- und Rastanlage Mahlberg, zu einem Verkehrsunfall mit Schwerverletzten. Ein Rettungshubschrauber befindet sich bereits an der Unfallstelle. Der 84-jährige Fahrer des Mercedes muss schwer verletzt in ein nahegelegenes Klinikum eingeliefert werden. Beide Insassen des Fords erlitten ebenfalls schwere Verletzungen und werden in ein umliegendes Klinikum gebracht. Die Nordfahrbahn ist im Bereich der Unfallstelle weiterhin voll gesperrt. Die Unfallaufnahme sowie die Bergungs- und Reinigungsarbeiten dauern aktuell an.

Mahlberg, A5 - Sperrungen nach Unfall

Zu einem Unfall auf der Nordfahrbahn der A5 zwischen Ettenheim und Lahr kam es am Montagnachmittag gegen 14:20 Uhr. Derzeit ist die Unfallaufnahme, die sich über alle Fahrstreifen erstreckt, im Gange. Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei sind aktuell auf Höhe der Tank- und Raststätte Mahlberg im Einsatz.

/rs

