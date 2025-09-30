PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Mahlberg, A5 - Sperrung nach Unfall, 3. Nachtragsmeldung

Mahlberg, A5 (ots)

Nach dem schweren Unfall auf der A5 am Montagmittag, ist der mutmaßliche Unfallverursacher am Abend seinen Verletzungen in einer Klinik erlegen. Die beiden 76 und 77 Jahre alten Insassen des Ford befinden sich weiterhin mit ihren schweren, zum Teil lebensgefährlichen Verletzungen in medizinischer Versorgung in Kliniken. Nach derzeitigen Erkenntnissen war der Mercedes-Fahrer auf der rechten Spur in Richtung Norden unterwegs, als er aus unbekannter Ursache auf Höhe der Tank- und Rastanlage nach rechts auf den Beschleunigungsstreifen wechselte. Dort kam es zum folgenschweren Zusammenstoß mit dem ordnungsgemäß dort fahrenden Ford. Dieser geriet hierdurch ins Schleudern und überschlug sich. Die beiden Fahrzeuge wurden sichergestellt und abgeschleppt. An ihnen entstand ein Sachschaden von rund 25.000 Euro. Neben mehreren Streifenbesatzungen des Verkehrsdienstes Offenburg war der Rettungsdienst mit fünf Fahrzeugen, acht Einsatzkräften und zwei Notärzten im Einsatz. Die Feuerwehr Ettenheim war mit drei Fahrzeugen und 17 Wehrleuten an der Unfallstelle eingesetzt.

/rs

Mahlberg, A5 - Sperrung nach Unfall, 2. Nachtragsmeldung

Nach ersten Erkenntnissen wollte ein Ford-Fahrer am Montagnachmittag von der Tank und Rastanlage Mahlberg auf die Nordfahrbahn der Autobahn A5 einfahren. Ein 84-jähriger Mercedes-Fahrer kam auf Höhe des Beschleunigungsstreifens nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Ford. Bei dem Unfall wurden die beiden Fahrzeuglenker und die Beifahrerin im Ford schwer verletzt. Alle drei Personen kamen in umliegende Krankenhäuser. Die Sperrung beider Fahrbahnen konnte gegen 16:30 Uhr wieder aufgehoben werden. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang wurden von Beamten des Verkehrsunfalldienstes aufgenommen. Die Höhe des Sachschadens konnte bisher noch nicht beziffert werden. /vo

Mahlberg, A5 - Sperrung nach Unfall, 1. Nachtragsmeldung

Am Montagnachmittag kam es gegen 14.20 Uhr auf der Nordfahrbahn der A5, Höhe Tank- und Rastanlage Mahlberg, zu einem Verkehrsunfall mit Schwerverletzten. Ein Rettungshubschrauber befindet sich bereits an der Unfallstelle. Der 84-jährige Fahrer des Mercedes muss schwer verletzt in ein nahegelegenes Klinikum eingeliefert werden. Beide Insassen des Fords erlitten ebenfalls schwere Verletzungen und werden in ein umliegendes Klinikum gebracht. Die Nordfahrbahn ist im Bereich der Unfallstelle weiterhin voll gesperrt. Die Unfallaufnahme sowie die Bergungs- und Reinigungsarbeiten dauern aktuell an.

Mahlberg, A5 - Sperrungen nach Unfall

Zu einem Unfall auf der Nordfahrbahn der A5 zwischen Ettenheim und Lahr kam es am Montagnachmittag gegen 14:20 Uhr. Derzeit ist die Unfallaufnahme, die sich über alle Fahrstreifen erstreckt, im Gange. Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei sind aktuell auf Höhe der Tank- und Raststätte Mahlberg im Einsatz.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1211
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 30.09.2025 – 10:22

    POL-OG: Seelbach - Kollision mit E-Scooter

    Seelbach (ots) - Die Kollision zwischen einer Renault-Fahrerin und einem E-Scooter-Fahrer führte am Montag zu leichten Verletzungen des 27 Jahre alten Fahrer des Elektrokleinstfahrzeugs und einem geringen Sachschaden. Die 75 Jahre alte Autofahrerin war gegen 15:20 Uhr auf der 'Bertoldstraße' unterwegs. Der 27-Jährige befuhr zeitgleich die 'Hindenburgstraße', als es ersten Ermittlungen zufolge aufgrund einer ...

    mehr
  • 30.09.2025 – 10:21

    POL-OG: Gernsbach - Trickdiebstahl

    Gernsbach (ots) - In der Gottlieb-Klumpp-Straße-Straße wurde ein Mann am Montag Opfer eines Trickdiebstahls. Ein als etwa 60 Jahre alt, 170 Zentimeter groß und mit kurzen grauen Haaren beschriebener Mann sprach den Senior gegen 11:30 Uhr an und bat ihn, Geld zu wechseln. Als dieser in seinem Geldbeutel nach den gewünschten Münzen suchte, entwendete der Unbekannte zunächst unbemerkt mehrere Scheine aus dem Portemonnaie. Zu Hause angekommen bemerkte der Senior den ...

    mehr
  • 30.09.2025 – 09:42

    POL-OG: Baden-Baden, Sandweier - Einbruch in Tankstelle

    Baden-Baden, Sandweier (ots) - Nach einem Einbruch am frühen Dienstagmorgen in eine Tankstelle in der Sandweierer Straße haben die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden die Ermittlungen aufgenommen. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge sollen mehrere Unbekannte gegen 3.30 Uhr gewaltsam in den Verkaufsraum eingestiegen sein und sich anschließend am Kassenbereich zu schaffen gemacht haben, wo sie vermutlich Zigaretten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren