POL-S: Hochwertige Fahrräder aus Lager gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Unbekannte sind zwischen Freitag (10.10.2025) und Montag (13.10.2025) in das Lagerhaus eines Fahrradlieferanten an der Augsburger Straße eingebrochen und haben mehrere Fahrräder gestohlen. Die Unbekannten gelangten zwischen Freitag, 18.00 Uhr und Montag 10.00 Uhr, mutmaßlich über ein Fenster in das Lager. Sie stahlen rund 40 Pedelecs, 20 Fahrräder und 30 Pedelec-Akkus im Gesamtwert von rund 100.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 an das Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu melden.

