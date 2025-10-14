PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mini brennt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Obertürkheim (ots)

Am Uhlbacher Platz ist am frühen Dienstagmorgen (14.10.2025) ein Auto ausgebrannt. Mehrere Zeugen meldeten gegen 01.20 Uhr das brennende Fahrzeug. Ein 41 Jahre alter Anwohner begann bereits vor Eintreffen der Feuerwehr mit dem Löschen und verhinderte so ein Übergreifen der Flammen auf weitere Fahrzeuge. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 25.000 Euro. Aufgrund der bisherigen Ermittlungen besteht der Verdacht der Brandstiftung. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

  • 14.10.2025 – 11:22

    POL-S: Diebe scheitern am Tresor - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Unbekannte haben zwischen Freitagabend (10.10.2025) und Montagmittag (13.10.2025) versucht, in einem Bankgebäude an der Steinhaldenstraße einen Tresor aufzubrechen. Die Täter gelangten zwischen Freitag, 20.45 Uhr und Montag, 12.30 Uhr mutmaßlich durch einen Hintereingang in das Gebäude und versuchten, den Tresor eines Geldautomaten aufzubrechen. Daran scheiterten sie und flüchteten ...

    mehr
  • 14.10.2025 – 11:16

    POL-S: Nach Unfall geflüchtet - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Weilimdorf (ots) - Nach einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag (12.10.2025) auf der Bundesstraße 295 sind beide Unfallbeteiligte davongefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ein 21 Jahre alter Mercedes-Fahrer fuhr gegen 16.50 Uhr an der Anschlussstelle Weilimdorf auf die Bundestraße 295 Richtung Gerlingen. Nach dem Brückenbauwerk befand sich ein unbekannter Autofahrer mit seinem blauen Fahrzeug auf ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 13:21

    POL-S: Streit provoziert und zugestochen - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Mitte (ots) - Zwei unbekannte Männer sollen in der Nacht zum Sonntag (12.10.2025) in der Alten Poststraße einen Streit provoziert und dabei einen 18-Jährigen leicht verletzt haben. Der 18-Jährige war gegen 02.45 Uhr zusammen mit einem gleichaltrigen Bekannten in der Alten Poststraße unterwegs. Dort trafen sie auf die zwei Unbekannten, die sie zunächst verbal provoziert haben sollen. Anschließend soll ...

    mehr
