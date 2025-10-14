Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mini brennt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Obertürkheim (ots)

Am Uhlbacher Platz ist am frühen Dienstagmorgen (14.10.2025) ein Auto ausgebrannt. Mehrere Zeugen meldeten gegen 01.20 Uhr das brennende Fahrzeug. Ein 41 Jahre alter Anwohner begann bereits vor Eintreffen der Feuerwehr mit dem Löschen und verhinderte so ein Übergreifen der Flammen auf weitere Fahrzeuge. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 25.000 Euro. Aufgrund der bisherigen Ermittlungen besteht der Verdacht der Brandstiftung. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell