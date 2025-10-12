PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Diebstahl aus Firmenfahrzeug - Täter entwendet Werkzeuge im Wert von rund 3.000 Euro

Völklingen-Fürstenhausen (ots)

In der Zeit zwischen Freitag, dem 10.10.2025, 16:30 Uhr, und Samstag, dem 11.10.2025, 08:00 Uhr, kam es in der Saarwiesenstraße im Völklinger Ortsteil Fürstenhausen zu einem Diebstahl aus einem Firmenfahrzeug.

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich in dem genannten Zeitraum Zugang zu einem verschlossenen Mercedes Sprinter, der am Fahrbahnrand abgestellt war. Nach bisherigen Erkenntnissen gelang es dem Täter, das Fahrzeug zu öffnen und daraus verschiedene hochwertige Werkzeuge zu entwenden. Der entstandene Schaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt.

Vor Ort wurden Spuren gesichert, die nun im Rahmen der eingeleiteten Ermittlungen ausgewertet werden. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Saarwiesenstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Völklingen unter der Telefonnummer 06898-2020 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Völklingen
VK- DGL
Cloosstraße 14-16
66333 Völklingen
Telefon: 06898/2020
E-Mail: pi-voelklingen@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell

