Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Heusweiler (ots)

Am Dienstagnachmittag, gegen 16:30 Uhr, kam es in der Saarbrücker Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Als ein Radfahrer in Höhe des Anwesens Nr. 4 auf der Fahrbahn wendete, musste der Fahrer eines Elektrokleinstfahrzeugs, der die Saarbrücker Straße in Richtung Riegelsberg befuhr, sein Fahrzeug abbremsen und kam dabei zu Fall. Bei dem Sturz zog sich der Jugendliche Gesichtsverletzungen zu und musste in einem Klinikum behandelt werden. Der Radfahrer flüchtete im Anschluss von der Unfallstelle in unbekannte Richtung. Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell

