Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 241112-2: Fußgängerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen

Bei einem Verkehrsunfall am Montagabend (11. November) in Kerpen ist eine Fußgängerin (39) schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus.

Laut ersten Informationen soll die Fahrerin (64) eines Nissan gegen 21.50 Uhr auf der Sindorfer Straße aus Richtung Hahnenstraße in Richtung Philipp-Schneider-Straße gefahren sein. An der Kreuzung Sindorfer Straße und Nordring sei sie nach links auf den Nordring abgebogen. Zeitgleich habe die 39-Jährige den Nordring in entgegengesetzter Richtung an der dortigen Ampel für Fußgänger überquert. Aus noch ungeklärter Ursache stieß die Autofahrerin mit der Fußgängerin zusammen. Diese prallte auf die Motorhaube und stürzte neben den Nissan auf die Fahrbahn. Dabei zog sie sich schwere Verletzungen zu.

Polizisten sperrten die Fahrbahn im Bereich der Unfallstelle. Sie sicherten Spuren und fertigten eine Unfallanzeige. (rs)

