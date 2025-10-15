PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf/-Bad Cannstatt (ots)

Unbekannte sind am Montag (13.10.2025) oder Dienstag (14.10.2025) in Wohnungen an der Bromberger Straße und Mittenfeldstraße eingebrochen. An der Bromberger Straße schlugen die Täter am Montag oder am Dienstag zwischen 20.00 Uhr und 16.10 Uhr ein Fenster eines Mehrfamilienhauses ein und gelangten so in das Objekt. Ob sie etwas stahlen, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. An der Mittenfeldstraße gelangten die Täter am Montag zwischen 14.00 Uhr und 20.40 Uhr auf bislang unbekannte Weise in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses und stahlen mehrere Tausend Euro Bargeld. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden. Bei Fragen rund um das Thema Einbruchschutz wenden Sie sich bitte unter +4971189901234 an die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle. Darüber hinaus können Sie sich so vor Einbrechern schützen:

   -       Wenn Sie Ihr Haus verlassen - auch nur für kurze Zeit - 
           schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab.
   -       Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und 
           Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind 
           offene Fenster.
   -       Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher
           finden jedes Versteck.
   -       Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den 
           Schließzylinder aus.
   -       Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem 
           Nachbargrundstück.
   -       Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die 
           Polizei, auch über den Notruf 110.
   -       Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie zum 
           Beispiel in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem 
           Anrufbeantworter.

Mehr Tipps zur Einbruchsicherung Ihres Zuhauses erhalten Sie auch unter www.k-einbruch.de, der Website unserer Einbruchschutzkampagne K-EINBRUCH.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

