Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Pkw gegen Stadtbahn - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Drei Leichtverletzte und ein Sachschaden von zirka 50.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagabend (14.10.2025) ereignet hat. Ein 35 Jahre alter Mann befuhr mit seinem Daimler Benz gegen 18.50 Uhr die Schloßstraße in stadtauswärtiger Richtung. An der Kreuzung Schloßstraße/Senefelderstraße wollte er offenbar verbotswidrig nach links abbiegen und kollidierte hierbei mit einer in gleicher Richtung fahrenden Stadtbahn der Linie U2. Der 35 Jahre alte Fahrzeuglenker wurde leicht verletzt, sein 58 Jahre alter Beifahrer blieb unverletzt. Das Fahrzeug des Mannes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Ein 42 Jahre alter Mitfahrer in der Stadtbahn zog sich leichte Verletzungen zu und wurde vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt. Ein weiterer Fahrgast der Stadtbahn machte ebenfalls Verletzungen geltend, entfernte sich aber dann vom Unfallort. Dieser und weitere Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell