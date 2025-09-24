PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Hochspannungskabel angeflext - Sabotage?

Koblenz (ots)

Bereits am 1. September 2025 gegen 3:00 Uhr kam es, laut Angaben der Deutschen Bahn und nun aufgenommenen Ermittlungen der Bundespolizei Trier, zu einem Angriff auf die Bahninfrastruktur im Bereich Koblenz-Lützel.

Nachdem es über drei Wochen immer wieder zu geringfügigen Spannungsschwankungen auf der Bahnstrecke Neuwied - Koblenz kam, konnte die Ursache nun lokalisiert werden. Entlang der Bahnstrecke, in der Nähe des Lichtspielhauses "Kinopolis", entfernten bisher unbekannte Personen die Abdeckung eines Kabelschachtes und flexten ein ca. 5 cm dickes Hochspannungskabel an. Dabei kam es zu einem Kurzschluss, einhergehend mit einer Stichflamme und einem Kabelbrand. Zu Beeinträchtigungen des Bahnverkehrs kam es aufgrund einer automatischen Ersatzspeisung der Stromleitung glücklicherweise nicht.

Es ist nicht auszuschließen, dass sich die Personen Brandverletzungen zugezogen und sich in ärztliche Versorgung begeben haben.

Die Bundespolizei Trier bittet dringend um Zeugenhinweise unter 0651 - 43678-0.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Trier
Stefan Döhn
- Pressesprecher -
Telefon: 0651 - 43678-1009
Mobil: 0176 - 78103841
E-Mail: bpoli.trier.presse@polizei.bund.de
E-Mail: stefan.doehn@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell

