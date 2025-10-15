Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Goldmünzen gestohlen - Tatverdächtigen festgenommen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Samstagnachmittag (11.10.2025) einen 47 Jahre alten Tatverdächtigen festgenommen, dem vorgeworfen wird, in einem Juweliergeschäft an der Bahnhofstraße Goldmünzen im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen zu haben. Der 47-Jährige betrat gegen 16.50 Uhr das Geschäft und soll in einem unbeobachteten Moment das Tablett mit den Münzen an sich genommen und das Geschäft verlassen haben. Vor dem Geschäft soll er das Gold in seine Jackentasche gepackt haben und Richtung Wilhelmsplatz geflüchtet sein. Die Freude über das erbeutete Gold währte nur kurz, denn ein Mitarbeiter verfolgte den Tatverdächtigen, hielt ihn nach wenigen Metern fest und übergab ihn den alarmierten Beamten. Der 47-Jährige mit georgischer Staatsangehörigkeit wurde am Sonntag (12.10.2025) einem Haftrichter vorgeführt, der den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehl erließ und den Tatverdächtigen in eine Justizvollzugsanstalt einwies.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell