POL-PIZW: Dumm gelaufen-Zu eigener Verhandlung Drogen mitgebracht-
Zweibrücken (ots)
Am Montag, 22.09.2025, um 11.00 Uhr erschien ein 37-jähriger Angeklagter zu seiner eigenen Verhandlung beim Landgericht Zweibrücken, wo er einer Einlasskontrolle unterzogen wurde. Hierbei händigte er seine mitgeführten Gegenstände, darunter ein Plastikröhrchen mit Amphetamin aus. Durch die hinzugerufenen Polizeibeamten wurden die Drogen sichergestellt und sodann ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz aufgenommen. /pizw
