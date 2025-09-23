PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Dumm gelaufen-Zu eigener Verhandlung Drogen mitgebracht-

Zweibrücken (ots)

Am Montag, 22.09.2025, um 11.00 Uhr erschien ein 37-jähriger Angeklagter zu seiner eigenen Verhandlung beim Landgericht Zweibrücken, wo er einer Einlasskontrolle unterzogen wurde. Hierbei händigte er seine mitgeführten Gegenstände, darunter ein Plastikröhrchen mit Amphetamin aus. Durch die hinzugerufenen Polizeibeamten wurden die Drogen sichergestellt und sodann ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz aufgenommen. /pizw

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

