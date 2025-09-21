Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Ladendiebe im Outlet-Center unterwegs

Zweibrücken- 20.09.2025,15:40 Uhr (ots)

Vier Ladendiebe wurden am Samstagnachmittag im Fashion-Outlet in Zweibrücken durch den Sicherheitsdienst beobachtet. Ein 18-Jähriger konnte durch einen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes vor Ort bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Die drei weiteren Mittäter, ein 20-jähriger, ein 38-jähriger und ein 45-jähriger Mann, konnten im Rahmen der anschließenden Fahndung durch die Polizei ebenfalls festgestellt werden. Bei der Durchsuchung ihres Fahrzeuges konnte diverses Diebesgut im Wert von ca. 1000 Euro aufgefunden und sichergestellt werden. Da zudem der Verdacht bestand, dass der 20-Jährige und der 38-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen und sie einen PKW führten, wurde ihnen eine Blutprobe entnommen und entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die vier Männer wurden nach Durchführung von erkennungsdienstlichen Behandlungen aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell