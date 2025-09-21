PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Zweibrücken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Ladendiebe im Outlet-Center unterwegs

Zweibrücken- 20.09.2025,15:40 Uhr (ots)

Vier Ladendiebe wurden am Samstagnachmittag im Fashion-Outlet in Zweibrücken durch den Sicherheitsdienst beobachtet. Ein 18-Jähriger konnte durch einen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes vor Ort bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Die drei weiteren Mittäter, ein 20-jähriger, ein 38-jähriger und ein 45-jähriger Mann, konnten im Rahmen der anschließenden Fahndung durch die Polizei ebenfalls festgestellt werden. Bei der Durchsuchung ihres Fahrzeuges konnte diverses Diebesgut im Wert von ca. 1000 Euro aufgefunden und sichergestellt werden. Da zudem der Verdacht bestand, dass der 20-Jährige und der 38-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen und sie einen PKW führten, wurde ihnen eine Blutprobe entnommen und entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die vier Männer wurden nach Durchführung von erkennungsdienstlichen Behandlungen aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Zweibrücken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Zweibrücken
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Zweibrücken
Alle Meldungen Alle
  • 20.09.2025 – 12:42

    POL-PIZW: Rezeptfälscher auf frischer Tat ertappt

    Zweibrücken-19.09.2025,08:30 Uhr (ots) - Um ein verschreibungspflichtiges Medikament zu erhalten, wollte am Freitagmorgen ein 35-jähriger ein gefälschtes Rezept in einer Apotheke in der Innenstadt einlösen. Ein aufmerksamer Apotheker bemerkte, dass es sich um eine Fälschung handelte und verständigte die Polizei. Der 35-Jährige versuchte beim Eintreffen der Polizei noch zu flüchten, konnte jedoch nach kurzer ...

    mehr
  • 20.09.2025 – 12:41

    POL-PIZW: Spiegelkontakt mit geparktem Fahrzeug/Zeugen gesucht!

    Bechhofen- 19.09.2025,13:30 Uhr (ots) - Am Freitagmittag gegen 13:30 Uhr streifte in der Mühlstraße in Bechhofen ein weißer PKW mit seinem rechten Außenspiegel einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Citroen C1 an seinem linken Außenspiegel. Der Außenspiegel des geparkten Fahrzeuges wurde dadurch beschädigt. Wer hat den Unfallhergang beobachtet bzw. kann Angaben zum Verursacherfahrzeug oder dessen Fahrzeugführer ...

    mehr
  • 20.09.2025 – 12:39

    POL-PIZW: Zwei Verkehrsunfallfluchten innerhalb einer Stunde

    Dellfeld/ Contwig -´19.09.2025,15:00-16:00 Uhr (ots) - Gleich zweimal innerhalb einer Stunde entfernte sich am Freitagnachmittag ein 60-jähriger Paketzusteller unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Gegen 15:00 Uhr streifte er beim Wendeversuch in einer Sackgasse in Contwig, Ortsteil Stambach, eine Hausfassade. Ca. eine Stunde später streifte er in Dellfeld mit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren