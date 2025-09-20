Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Spiegelkontakt mit geparktem Fahrzeug/Zeugen gesucht!

Bechhofen- 19.09.2025,13:30 Uhr (ots)

Am Freitagmittag gegen 13:30 Uhr streifte in der Mühlstraße in Bechhofen ein weißer PKW mit seinem rechten Außenspiegel einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Citroen C1 an seinem linken Außenspiegel. Der Außenspiegel des geparkten Fahrzeuges wurde dadurch beschädigt. Wer hat den Unfallhergang beobachtet bzw. kann Angaben zum Verursacherfahrzeug oder dessen Fahrzeugführer machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell