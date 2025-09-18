PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PIZW: Unter Drogeneinfluss E-Scooter geführt

Zweibrücken (ots)

Am Mittwoch, 17.09.2025, gegen 22.40 Uhr wurde in der Verlängerung der Kirchbergstraße der 26-jährige Fahrer eines E-Scooters einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnten bei ihm betäubungsmittelspezifische Auffälligkeiten festgestellt werden. Ein durchgeführter Vortest verlief positiv, so dass dem jungen Mann die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen wurde. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet. /pizw

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

