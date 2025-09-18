POL-PIZW: Unter Drogeneinfluss E-Scooter geführt
Zweibrücken (ots)
Am Mittwoch, 17.09.2025, gegen 22.40 Uhr wurde in der Verlängerung der Kirchbergstraße der 26-jährige Fahrer eines E-Scooters einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnten bei ihm betäubungsmittelspezifische Auffälligkeiten festgestellt werden. Ein durchgeführter Vortest verlief positiv, so dass dem jungen Mann die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen wurde. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet. /pizw
