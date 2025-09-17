Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Verkehrsunfallflucht/Zeugen gesucht

Zweibrücken (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag, 11.09.2025 bis Dienstag, 16.09.2025, 16.00 Uhr wurde in der Querstraße ein am Fahrbahnrand geparkter grauer PKW Toyota Verso von einem unbekannten Fahrzeug vermutlich beim Vorbeifahren gestreift. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000.- Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle. Wer hat den Unfallhergang beobachtet bzw. kann Angaben zum Verursacherfahrzeug oder dessen Fahrzeugführer machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/369-15399 entgegen. /pizw

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell