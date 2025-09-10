PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Ebersbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Wohnmobilschleuser verhaftet

Wuppertal, Bautzen, Ebersbach (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Görlitz und der Bundespolizeiinspektion Ebersbach

10.09.2025 | Wuppertal

Die Bundespolizeiinspektion Ebersbach hat am 10. September 2025 auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Görlitz in Wuppertal einen Schleuserorganisator verhaftet und seine Wohnung durchsucht.

Der 40-jährige aserbaidschanische Staatsangehörige steht im Verdacht, im August und September 2024 in sechs Fällen mit weiteren Mittätern insgesamt mindestens 87 Drittstaatsangehörige von Kroatien nach Deutschland und auch nach Italien eingeschleust zu haben. Ihm wird vorgeworfen, im Bundesgebiet Wohnmobile für die Schleusungsfahrten angemietet und Fahrer angeworben zu haben. Diese haben dann gegen Bezahlung die Transporte der Migranten mit den nach Kroatien überführten Fahrzeugen durchgeführt. Je Fahrt wurden Gruppen von zehn bis zu 23 Personen transportiert, die sich in den Campern versteckt hatten und diese nicht verlassen durften. Sie mussten ihre Notdurft offen im Fahrzeuginneren verrichten und viele Fahrtstunden ungesichert überstehen. Es wurden auch Kinder und Frauen geschleust. Zwei der Fahrten wurden über die deutsch-tschechische Grenze in Sachsen durchgeführt und die eingeschleusten Migranten dann im Raum Bautzen abgesetzt.

Das Einschleusen von Ausländern unter lebensbedrohlichen Umständen und mit mehreren Mittätern in banden- und gewerbsmäßiger Tatbegehung stellt einen Verbrechenstatbestand dar. Der Tatverdächtige wird heute dem Haftrichter des Amtsgerichtes Wuppertal vorgeführt. Nach Anordnung der Untersuchungshaft soll der Mann in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert werden. Die Bundespolizei hat Beweismaterial, unter anderem mehrere Mobiltelefone, sichergestellt. Sie war mit 16 Beamten im Einsatz, zu denen auch Observations- und andere Spezialkräfte gehören. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Pressesprecher
Alfred Klaner
Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45
E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Ebersbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Alle Meldungen Alle
  • 10.09.2025 – 07:49

    BPOLI EBB: Trotz Verbot Messer mitgeführt

    Bischofswerda (ots) - Bundespolizisten kontrollierten am 09. September 2025 um 13:45 Uhr auf dem Bahnhof in Bischofswerda einen 20-jährigen Deutschen. Die Überprüfung seiner Personalien verlief negativ. Die Frage, ob er verbotene Gegenstände bei sich habe, bejahte er und gab an, dass sich in seiner Umhängetasche ein Messer befinde. Die Polizisten schauten in der Tasche nach und fanden ein Messer mit einer ...

    mehr
  • 09.09.2025 – 08:00

    BPOLI EBB: Strafe bezahlt - Haftstrafe entgangen

    Zittau (ots) - 08.09.2025 | 10:00 Uhr | Zittau Die Bundespolizei stoppte am 8. September 2025 im Rahmen der Grenzkontrollen an der polnischen Grenze bei Zittau einen per Haftbefehl gesuchten Straftäter, der eine offene Geldstrafe zu begleichen hatte. Der 61-jährige Mann aus Ungarn war 2024 wegen Nötigung verurteilt worden und ist gegen 10:00 Uhr mit seinem PKW aus Polen eingereist. Er konnte die offene Summe in Höhe ...

    mehr
  • 09.09.2025 – 08:00

    BPOLI EBB: Im Drogenrausch sich selbst verletzt

    Zittau (ots) - 09.09.2025 | 01:40 Uhr | Zittau ...hatte scheinbar ein Mann, der in der Nacht zum 9. September 2025 in Zittau aus Polen kommend eingereist ist und Marihuana dabeihatte. Um 01:40 Uhr erschien der 39-jährige Deutsche als Beifahrer zusammen mit seiner Ehefrau mit einem VW Up in der Grenzkontrolle der Bundespolizei in der Friedensstraße. Den Beamten fiel sofort eine stark blutende Kopfverletzung auf. Der Mann ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren