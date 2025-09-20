PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Zwei Verkehrsunfallfluchten innerhalb einer Stunde

Dellfeld/ Contwig -´19.09.2025,15:00-16:00 Uhr (ots)

Gleich zweimal innerhalb einer Stunde entfernte sich am Freitagnachmittag ein 60-jähriger Paketzusteller unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Gegen 15:00 Uhr streifte er beim Wendeversuch in einer Sackgasse in Contwig, Ortsteil Stambach, eine Hausfassade. Ca. eine Stunde später streifte er in Dellfeld mit seinem rechten Außenspiegel und seiner Fahrzeugfront vorne rechts die Sandsteinfassade eines Anwesens. In beiden Fällen entfernte er sich, ohne seinen Pflichten zur Gewährleistung der Schadensregulierung nachzukommen. Ein aufmerksamer Anwohner beobachtete den Unfall in Dellfeld und sprach den Fahrer, als er erneut an der Unfallörtlichkeit vorbeifuhr, an. Er konnte im Anschluss durch die Polizei kontrolliert werden. Entsprechende Strafverfahren wegen Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort wurden eingeleitet. An den beiden Gebäuden entstand ersten Schätzungen zufolge ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

