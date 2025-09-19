PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: PKW beim Vorbeifahren beschädigt und geflüchtet/Zeugen gesucht

Zweibrücken (ots)

Im Zeitraum, Mittwoch, 17.09.2025, 18.00 Uhr bis Donnerstag, 18.09.2025, 06.45 Uhr wurde in der Fasaneriestraße ein am Fahrbahnrand geparkter grauer PKW Skoda Octavia von einem unbekannten Fahrzeug vermutlich beim Vorbeifahren beschädigt. Hierbei wurde der linke Außenspiegel des Skoda in Mitleidenschaft gezogen, wobei Sachschaden in Höhe von ca. 1000.- Euro entstand. Der Unfallverursacher entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle. Wer hat den Unfallhergang beobachtet bzw. kann Angaben zum Verursacherfahrzeug oder dessen Fahrzeugführer machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/369-15399 entgegen. /pizw

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

