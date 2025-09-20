Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Rezeptfälscher auf frischer Tat ertappt

Zweibrücken-19.09.2025,08:30 Uhr (ots)

Um ein verschreibungspflichtiges Medikament zu erhalten, wollte am Freitagmorgen ein 35-jähriger ein gefälschtes Rezept in einer Apotheke in der Innenstadt einlösen. Ein aufmerksamer Apotheker bemerkte, dass es sich um eine Fälschung handelte und verständigte die Polizei. Der 35-Jährige versuchte beim Eintreffen der Polizei noch zu flüchten, konnte jedoch nach kurzer fußläufiger Verfolgung festgenommen werden. Das Rezept wurde sichergestellt und ein Strafverfahren gegen den Beschuldigten eingeleitet. Er wurde nach Durchführung einer erkennungsdienstlichen Behandlung wieder aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

