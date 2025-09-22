PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Verkehrsunfallflucht mit leicht verletzter Person/Zeugen gesucht

Zweibrücken (ots)

Am Sonntagnachmittag, 21.09.2025, kurz vor 17.00 Uhr befuhr der 55-jährige Fahrer eines Mofas die Lützelstraße und wollte nach links auf einen dortigen Parkplatz abbiegen. Noch bevor der eigentliche Abbiegevorgang eingeleitet wurde, wurde der Mofafahrer von einem von hinter herannahenden unbekannten PKW überholt. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden bremste der Mofafahrer stark ab und stürzte zu Boden wobei er sich leichte Verletzungen am Knie zuzog. Am Mofa entstand darüber hinaus Sachschaden in Höhe von ca. 300.- Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle. Wer hat den Unfallhergang beobachtet bzw. kann Angaben zum Verursacherfahrzeug oder dessen Fahrzeugführer machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/369-15399 entgegen. /pizw

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

