Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Gefährlich überholt - Zeugen und mögliche Geschädigte gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat am Donnerstagmorgen (16.10.2025) in der Feuerbacher-Tal-Straße bei einem Überholmanöver möglicherweise entgegenkommende Autofahrer gefährdet. Eine 62-jährige Autofahrerin war gegen 07.40 Uhr mit ihrem Golf in der Feuerbacher-Tal-Straße Richtung Feuerbach unterwegs. Auf Höhe des Waldheimes wurden sie und ein unbekanntes Fahrzeug vor ihr von einem schwarzen SUV, vermutlich der Marke BMW, überholt. Der schwarze SUV mit Stuttgarter Zulassung fuhr unmittelbar vor den Fahrbahnteilern wieder auf die rechte Spur, entgegenkommende Fahrzeuge mussten dabei abbremsen. An der Kreuzung Feuerbacher-Tal-Straße/Kapfenburgstraße beobachtete die 62-Jährige, wie der SUV bei Rot über die Ampel fuhr. Zeugen, insbesondere Verkehrsteilnehmer, die durch den SUV gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 beim Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell