PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Gefährlich überholt - Zeugen und mögliche Geschädigte gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat am Donnerstagmorgen (16.10.2025) in der Feuerbacher-Tal-Straße bei einem Überholmanöver möglicherweise entgegenkommende Autofahrer gefährdet. Eine 62-jährige Autofahrerin war gegen 07.40 Uhr mit ihrem Golf in der Feuerbacher-Tal-Straße Richtung Feuerbach unterwegs. Auf Höhe des Waldheimes wurden sie und ein unbekanntes Fahrzeug vor ihr von einem schwarzen SUV, vermutlich der Marke BMW, überholt. Der schwarze SUV mit Stuttgarter Zulassung fuhr unmittelbar vor den Fahrbahnteilern wieder auf die rechte Spur, entgegenkommende Fahrzeuge mussten dabei abbremsen. An der Kreuzung Feuerbacher-Tal-Straße/Kapfenburgstraße beobachtete die 62-Jährige, wie der SUV bei Rot über die Ampel fuhr. Zeugen, insbesondere Verkehrsteilnehmer, die durch den SUV gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 beim Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 16.10.2025 – 11:14

    POL-S: 82-Jährige aus Neu-Anspach weiterhin vermisst

    Stuttgart/Bad Homburg (ots) - Unter folgendem Link finden Sie eine Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Westhessen: https://t1p.de/bydm2 Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Stuttgart Pressestelle Telefon: 0711 / 8990 - 1111 E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr Außerhalb der Bürozeiten: Telefon: 0711 8990-3333 E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de ...

    mehr
  • 16.10.2025 – 10:23

    POL-S: Beim Überholen mit Radfahrer zusammengestoßen - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Bei einem Überholmanöver ist am Mittwoch (15.10.2025) in der Bottroper Straße ein 53 Jahre alter Radfahrer leicht verletzt worden. Eine 50 Jahre alte Fahrerin eines Nissan fuhr gegen 17.55 Uhr in der Bottroper Straße Richtung Löwentorstraße hinter dem Mercedes eines 50-Jährigen. Vor diesen fuhr der 53-jährige Radfahrer. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren