POL-MA: Mannheim: Eine Person bei Verkehrsunfall leicht verletzt - hoher Sachschaden

Mannheim (ots) - Am Donnerstag kam es im Bereich der Kreuzung Speyerer Straße/ Steubenstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Kind und einem Auto. Nach aktuellem Ermittlungsstand war ein grauer Ford um kurz nach 18 Uhr auf der Speyerer Straße in Richtung Neckarauer Straße unterwegs. An der Ampel an der Haltestelle Markuskirche missachtete das Auto das ...

