POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 6: Geplatzter Reifen führt zu Unfall

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 6 (ots)

Ein 29-Jähriger befuhr am Montag mit einem BMW die Autobahn A 6 in Fahrtrichtung Heilbronn auf dem linken Fahrstreifen. Um kurz vor 21 Uhr zwischen den Anschlussstellen Wiesloch/ Rauenberg und Sinsheim platzte plötzlich der rechte Reifen an der Hinterachse des Fahrzeugs. Aufgrund dessen geriet das Auto ins Schleudern und der Fahrer verlor die Kontrolle über das Fahrzeug. Der BMW prallte linksseitig gegen die Betonleitwand, drehte sich anschließend um 360 Grad und kam schließlich auf dem Standstreifen wieder zum Stehen. Am BMW entstand ein Sachschaden in Höhe von 4.000 Euro. Das Fahrzeug war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt. Der 29-jährige Fahrer kam glücklicherweise mit dem Schrecken davon.

