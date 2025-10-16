Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mülltonne angezündet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Unbekannte haben am Mittwochabend (15.10.2025) an der Lehmgrubenstraße eine Mülltonne in Brand gesteckt. Zeugen meldeten gegen 20.45 Uhr eine brennende Mülltonne in einem Durchgang zum Hinterhof an der Lehmgrubenstraße und setzten den Notruf ab. Durch die Flammen wurde neben der Mülltonne auch die Hausfassade beschädigt. Noch während der Löscharbeiten machten Zeugen auf einen brennenden Mülleimer an der Ostendstraße in der Nähe des Jugendhauses aufmerksam. Dieser Mülleimer konnte noch vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

