Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Frau fährt ohne Fahrschein und beleidigt Zugbegleiterin

Ebersbach-Neugersdorf (ots)

Die Bundespolizei Ebersbach wurde am 12. Oktober 2025 um 05:15 Uhr durch eine Zugbegleiterin informiert, dass sich im Zug von Zittau nach Dresden eine renitente Frau ohne gültige Fahrkarte befinden soll.

Eine Streife erreichte unverzüglich den Bahnhof Ebersbach und wurde dort schon durch die Zugbegleiterin erwartet. Diese teilte mit, dass die Frau, eine 61-jährige Ukrainerin mit einem ungültigen Deutschlandticket nach Dresden fahren wollte. Sie gab der Frau zu verstehen, dass sie nur mit einem gültigen Ticket befördert wird und wenn sie kein gültiges Ticket kauft, von der Fahrt ausgeschlossen wird.

Dies wurde der Frau durch die Polizisten nochmals mitgeteilt und als sie es endlich einsah und den Zug verließ, beleidigte sie die Zugbegleiterin in ukrainischer Sprache mit ehrverletzenden Worten.

Da die Zugbegleiterin der ukrainischen Sprache mächtig ist, verstand sie die Beleidigungen und die 61-Jährige muss sich nun nicht nur wegen Erschleichen von Leistungen, sondern auch wegen Beleidigung verantworten.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Pressesprecher
Ronny Probst
Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45
E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

