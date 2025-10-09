BPOLI EBB: Mit verbotenem Pfefferspray in die Grenzkontrolle

Jenkwitz (ots) - 08.10.2025 | 13:55 Uhr | Jenkwitz Einer Streife der Bundespolizei fiel am 8. Oktober 2025 auf der Bundesstraße 6 bei Bautzen ein Kia X-Ceed ohne Nummernschilder auf. Um 13:55 Uhr hielten sie den Wagen in Jenkwitz an Die Fahrerin, eine 35-jährige Deutsche, erklärte, dass ihr Mann die Kennzeichenschilder sowie den Fahrzeugschein in seinem Auto dabeihatte und sie nur eine kurze Fahrt mache. Die ...

mehr