PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Ebersbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Mit verbotenem Pfefferspray in die Grenzkontrolle

Neugersdorf (ots)

08.10.2025 | 18:55 Uhr | Neugersdorf

Ein tschechischer Autofahrer wurde am 8. Oktober 2025 nach seiner Einreise auf der S 148 um 18:55 Uhr durch die Bundespolizei kontrolliert. Der 21-jährige Mann hatte griffbereit im Wagen ein nicht zugelassenes Pfefferspray dabei. Dieses fällt unter das Waffengesetz und hat eine Strafanzeige zur Folge. Es wurde beschlagnahmt und die Weiterreise gestattet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Pressesprecher
Alfred Klaner
Telefon: 0175 / 9029565
E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Ebersbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Alle Meldungen Alle
  • 09.10.2025 – 08:30

    BPOLI EBB: Autofahrerin ohne Nummernschilder gestoppt

    Jenkwitz (ots) - 08.10.2025 | 13:55 Uhr | Jenkwitz Einer Streife der Bundespolizei fiel am 8. Oktober 2025 auf der Bundesstraße 6 bei Bautzen ein Kia X-Ceed ohne Nummernschilder auf. Um 13:55 Uhr hielten sie den Wagen in Jenkwitz an Die Fahrerin, eine 35-jährige Deutsche, erklärte, dass ihr Mann die Kennzeichenschilder sowie den Fahrzeugschein in seinem Auto dabeihatte und sie nur eine kurze Fahrt mache. Die ...

    mehr
  • 08.10.2025 – 15:11

    BPOLI EBB: Bundespolizei bedankt sich bei aufmerksamen Zeugen

    Zittau (ots) - 06.10.2025 | Zittau Die bayerische Landespolizei konnte nun in Freising einen mehrfachen Tankbetrüger identifizieren und verdankt dies entscheidenden Hinweisen von zwei aufmerksamen Bürgern, die Ende August in der Zittauer Jahnstraße den Tatverdächtigen beobachtet hatten. Dort hat er einen in Tschechien zugelassenen Opal Astra Caravan dauerhaft abgestellt, mit dem er zuvor einen Tankbetrug begangen ...

    mehr
  • 08.10.2025 – 11:12

    BPOLI EBB: Grenzkontrolle: Gesuchte Straftäter gestellt

    Zittau, Neugersdorf (ots) - 07.10.2025 | 16:00 Uhr | Neugersdorf 07.10.2025 | 17:10 Uhr | Zittau Die Bundespolizei hat am 7. Oktober 2025 im Rahmen der Grenzkontrollen bei Neugersdorf und bei Zittau zwei mit Haftbefehlen gesuchte Straftäter gestellt. Um 16:00 Uhr stoppten die Beamten auf der S 148 bei Neugersdorf einen aus Tschechien eingereisten 66-jährigen Autofahrer. Zu dem Tschechen befanden sich zwei Haftbefehle im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren