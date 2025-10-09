Bundespolizeiinspektion Ebersbach
BPOLI EBB: Mit verbotenem Pfefferspray in die Grenzkontrolle
Neugersdorf (ots)
08.10.2025 | 18:55 Uhr | Neugersdorf
Ein tschechischer Autofahrer wurde am 8. Oktober 2025 nach seiner Einreise auf der S 148 um 18:55 Uhr durch die Bundespolizei kontrolliert. Der 21-jährige Mann hatte griffbereit im Wagen ein nicht zugelassenes Pfefferspray dabei. Dieses fällt unter das Waffengesetz und hat eine Strafanzeige zur Folge. Es wurde beschlagnahmt und die Weiterreise gestattet.
