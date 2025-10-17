Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher machen Beute - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mühlausen/-Bad Cannstatt (ots)

Unbekannte sind im Laufe des Donnerstags (16.10.2025) in Wohnungen am Kapellenweg und an der Straße Hagelschieß eingebrochen. Beim Versuch, in eine Wohnung an der Wildbader Straße einzubrechen, sind die Täter gescheitert. Am Kapellenweg brachen die Täter zwischen 11.00 Uhr und 16.00 Uhr eine Wohnungstür auf. In der Wohnung brachen sie eine Zimmertür auf und stahlen einen Tresor mit Dokumenten, Bargeld und Gold, anschließend flüchteten sie unerkannt. An der Straße Hagelschieß stiegen Einbrecher gegen 16.00 Uhr über ein gekipptes Fenster in die Wohnung. Dort stahlen sie eine Handtasche und flüchteten unerkannt. Als die Bewohnerin nach Hause kam, hört sie Geräusche und alarmierte die Polizei. An der Wildbader Straße versuchten die Täter zwischen 07.20 Uhr und 17.40 Uhr eine Wohnungstür aufzubrechen. Nachdem sie scheiterten, flüchteten sie. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Präventionstipps:

Bei Fragen rund um das Thema Einbruchschutz wenden Sie sich bitte unter +4971189901230 an die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle.

Darüber hinaus können Sie sich so vor Einbrechern schützen:

- Wenn Sie Ihr Haus verlassen - auch nur für kurze Zeit - schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab. - Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster. - Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden jedes Versteck. - Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den Schließzylinder aus. - Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück. - Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei. - Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter.

Tipps zur Einbruchsicherung Ihres Zuhauses erhalten Sie auch unter www.k-einbruch.de, der Website unserer Einbruchschutzkampagne K-EINBRUCH.

