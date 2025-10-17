PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Pedelec-Fahrerin schwer verletzt

Stuttgart-Obertürkheim (ots)

Eine 78 Jahre alte Frau ist am Donnerstagnachmittag (16.10.2025) mit ihrem Pedelec auf einem Wirtschaftsweg an der Johannisbeerstraße gestürzt und hat sich schwere Verletzungen zugezogen. Die 78-Jährige fuhr gegen 14.40 Uhr auf dem abschüssigen Wirtschaftsweg Richtung Mirabellenweg. Nachdem sie dort eine Arbeitsmaschine passiert hatte, stürzte sie, ersten Ermittlungen zufolge, wegen der nassen und verschmutzten Fahrbahn. Rettungskräfte, darunter ein Notarzt kümmerten sich um die Frau und brachten sie mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

