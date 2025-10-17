Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Pedelec-Fahrerin schwer verletzt

Stuttgart-Obertürkheim (ots)

Eine 78 Jahre alte Frau ist am Donnerstagnachmittag (16.10.2025) mit ihrem Pedelec auf einem Wirtschaftsweg an der Johannisbeerstraße gestürzt und hat sich schwere Verletzungen zugezogen. Die 78-Jährige fuhr gegen 14.40 Uhr auf dem abschüssigen Wirtschaftsweg Richtung Mirabellenweg. Nachdem sie dort eine Arbeitsmaschine passiert hatte, stürzte sie, ersten Ermittlungen zufolge, wegen der nassen und verschmutzten Fahrbahn. Rettungskräfte, darunter ein Notarzt kümmerten sich um die Frau und brachten sie mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell