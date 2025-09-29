Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden auf der Autobahn 1 in Stuhr +++ Sperrung des rechten Fahrstreifens erforderlich

Delmenhorst (ots)

Durch einen Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 in Stuhr ist am Montag, 29. September 2025, gegen 08:10 Uhr, hoher Sachschaden entstanden. Personen wurden nicht verletzt.

Zur Unfallzeit war ein 62-jähriger Mann aus dem Kreis Osnabrück mit einem Lastzug auf dem rechten Fahrstreifen der dreispurigen Autobahn 1 in Richtung Hamburg unterwegs. Zwischen dem Dreieck Stuhr und der Anschlussstelle Brinkum musste er staubedingt bis zum Stillstand abbremsen. Ihm folgte ein 39-Jähriger aus dem Kreis Leer mit einem Audi mit Anhänger, der zu spät reagierte und auf das Heck vom Anhänger auffuhr. Durch den Unfall entstanden am Audi erhebliche Sachschäden in Höhe von etwa 40.000 Euro. Am Lkw-Anhänger entstanden weitere Schäden in Höhe von rund 10.000 Euro. Der Audi musste abgeschleppt werden. Da außerdem eine Reinigung des rechten Fahrstreifens erforderlich war, war eine entsprechende Sperrung bis ungefähr 11:00 Uhr erforderlich.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten der Autobahnpolizei fest, dass der 39-Jährige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis zum Führen des Anhängers war. Dieses Vergehen war zwar nicht ursächlich für den Zusammenstoß, ein Ermittlungsverfahren wurde trotzdem eingeleitet.

