Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Drei Personen bei Verkehrsunfall in Berne leicht verletzt
Delmenhorst (ots)
Durch einen Verkehrsunfall in Berne haben am Sonntag, 28. September 2025, gegen 14:30 Uhr, drei Personen leichte Verletzungen erlitten.
Zur Unfallzeit war ein 26-jähriger Mann aus Berne mit einem VW auf der Weserstraße in Richtung Juliusplate unterwegs. Aus Unachtsamkeit erkannte er das Blinken und Bremsen einer vorausfahrenden 62-Jährigen aus Berne zu spät, die mit einem Dacia nach links in die Greifswalder Straße abbiegen wollte.
Durch den Auffahrunfall erlitten der 26-Jährige, seine 21-jährige Beifahrerin und die 62-Jährige leichte Verletzungen. Sie wurden vor Ort von der Besatzung eines Rettungswagens versorgt. Es entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 10.000 Euro. Der VW musste abgeschleppt werden.
Rückfragen bitte an:
Albert Seegers
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL
Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell