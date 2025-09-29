PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Drei Personen bei Verkehrsunfall in Berne leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Durch einen Verkehrsunfall in Berne haben am Sonntag, 28. September 2025, gegen 14:30 Uhr, drei Personen leichte Verletzungen erlitten.

Zur Unfallzeit war ein 26-jähriger Mann aus Berne mit einem VW auf der Weserstraße in Richtung Juliusplate unterwegs. Aus Unachtsamkeit erkannte er das Blinken und Bremsen einer vorausfahrenden 62-Jährigen aus Berne zu spät, die mit einem Dacia nach links in die Greifswalder Straße abbiegen wollte.

Durch den Auffahrunfall erlitten der 26-Jährige, seine 21-jährige Beifahrerin und die 62-Jährige leichte Verletzungen. Sie wurden vor Ort von der Besatzung eines Rettungswagens versorgt. Es entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 10.000 Euro. Der VW musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Alle Meldungen Alle
  • 29.09.2025 – 07:00

    POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Alkoholisierter Autofahrer in Brake gestoppt

    Delmenhorst (ots) - Einen alkoholisierten Autofahrer hat die Polizei am Sonntag, 28. September 2025, 20:50 Uhr, in Brake gestoppt. Die Beamten waren mit einem Streifenwagen auf der Golzwarder Straße in Richtung Raiffeisenstraße unterwegs und bemerkten, dass ein vorausfahrender VW in Schlangenlinien geführt wurde. Bei der Kontrolle in Boitwarden zeigte der ...

    mehr
  • 28.09.2025 – 12:29

    POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Wildeshausen vom 28.09.2025

    Delmenhorst (ots) - Großenkneten: Einbruchdiebstahl in eine Goldschmiede In der Zeit von Freitag den 26.09.2025 20:00 Uhr bis Samstag den 27.09. 09:30 Uhr ist es in der Amelhauser Straße in Großenkneten zu einem Einbruchdiebstahl in eine dortige Goldschmiede gekommen. Die Täter begaben sich in den rückwertigen Bereich der dortigen Goldschmiede, hebelten ein Fenster auf und begaben sich in die Schmiede. Anschließend ...

    mehr
  • 28.09.2025 – 10:20

    POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Delmenhorst vom 28.09.2025

    Delmenhorst (ots) - Delmenhorst: Trunkenheitsfahrt, Fahren ohne Fahrerlaubnis Am 27.09.2025, um 21.57 Uhr, wurde ein 36-jähriger Fahrer (aus Stuhr) eines Kleintransporters in dem Blücherweg in Delmenhorst kontrolliert. Der Mann stand unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest ergab 1,43 Promille Atemalkoholkonzentration. Weiterhin ist er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Daraufhin wurde eine Blutentnahme ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren