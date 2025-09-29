Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Drei Personen bei Verkehrsunfall in Berne leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Durch einen Verkehrsunfall in Berne haben am Sonntag, 28. September 2025, gegen 14:30 Uhr, drei Personen leichte Verletzungen erlitten.

Zur Unfallzeit war ein 26-jähriger Mann aus Berne mit einem VW auf der Weserstraße in Richtung Juliusplate unterwegs. Aus Unachtsamkeit erkannte er das Blinken und Bremsen einer vorausfahrenden 62-Jährigen aus Berne zu spät, die mit einem Dacia nach links in die Greifswalder Straße abbiegen wollte.

Durch den Auffahrunfall erlitten der 26-Jährige, seine 21-jährige Beifahrerin und die 62-Jährige leichte Verletzungen. Sie wurden vor Ort von der Besatzung eines Rettungswagens versorgt. Es entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 10.000 Euro. Der VW musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell