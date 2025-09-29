Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Alkoholisierter Autofahrer in Brake gestoppt

Delmenhorst (ots)

Einen alkoholisierten Autofahrer hat die Polizei am Sonntag, 28. September 2025, 20:50 Uhr, in Brake gestoppt.

Die Beamten waren mit einem Streifenwagen auf der Golzwarder Straße in Richtung Raiffeisenstraße unterwegs und bemerkten, dass ein vorausfahrender VW in Schlangenlinien geführt wurde. Bei der Kontrolle in Boitwarden zeigte der 50-jährige Fahrer auch körperliche Ausfallerscheinungen und roch zudem nach Alkohol. Ein durchgeführter Test ergab einen Atemalkoholwert von 1,42 Promille.

Gegen den Ovelgönner ist ein Verfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet worden. Ihm musste eine Blutprobe entnommen werden. Seinen Führerschein behielten die Beamten ein. Sie stellten zudem die Fahrzeugschlüssel sicher, um die Weiterfahrt zu verhindern.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell