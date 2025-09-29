PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Alkoholisierter Autofahrer in Brake gestoppt

Delmenhorst (ots)

Einen alkoholisierten Autofahrer hat die Polizei am Sonntag, 28. September 2025, 20:50 Uhr, in Brake gestoppt.

Die Beamten waren mit einem Streifenwagen auf der Golzwarder Straße in Richtung Raiffeisenstraße unterwegs und bemerkten, dass ein vorausfahrender VW in Schlangenlinien geführt wurde. Bei der Kontrolle in Boitwarden zeigte der 50-jährige Fahrer auch körperliche Ausfallerscheinungen und roch zudem nach Alkohol. Ein durchgeführter Test ergab einen Atemalkoholwert von 1,42 Promille.

Gegen den Ovelgönner ist ein Verfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet worden. Ihm musste eine Blutprobe entnommen werden. Seinen Führerschein behielten die Beamten ein. Sie stellten zudem die Fahrzeugschlüssel sicher, um die Weiterfahrt zu verhindern.

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Alle Meldungen Alle
  • 28.09.2025 – 12:29

    POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Wildeshausen vom 28.09.2025

    Delmenhorst (ots) - Großenkneten: Einbruchdiebstahl in eine Goldschmiede In der Zeit von Freitag den 26.09.2025 20:00 Uhr bis Samstag den 27.09. 09:30 Uhr ist es in der Amelhauser Straße in Großenkneten zu einem Einbruchdiebstahl in eine dortige Goldschmiede gekommen. Die Täter begaben sich in den rückwertigen Bereich der dortigen Goldschmiede, hebelten ein Fenster auf und begaben sich in die Schmiede. Anschließend ...

    mehr
  • 28.09.2025 – 10:20

    POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Delmenhorst vom 28.09.2025

    Delmenhorst (ots) - Delmenhorst: Trunkenheitsfahrt, Fahren ohne Fahrerlaubnis Am 27.09.2025, um 21.57 Uhr, wurde ein 36-jähriger Fahrer (aus Stuhr) eines Kleintransporters in dem Blücherweg in Delmenhorst kontrolliert. Der Mann stand unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest ergab 1,43 Promille Atemalkoholkonzentration. Weiterhin ist er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Daraufhin wurde eine Blutentnahme ...

    mehr
  • 27.09.2025 – 12:25

    POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Delmenhorst vom 27.09.2025

    Delmenhorst (ots) - Delmenhorst: drei schwere Diebstähle aus PKW / Zeugenaufruf Im Verlauf des 26.09.2025, zwischen 08.00 Uhr und 19.05 Uhr, wurden bei drei geparkten PKW im Stadtgebiet Delmenhorst durch unbek. Täter je eine Seitenscheibe eingeschlagen. Die Taten ereigneten sich in den Straßen "Am Wollepark", "Orthstraße" und "An den Graften". Aus den Fahrgasträumen wurden lediglich geringwertige Gegenstände ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren