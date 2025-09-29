PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: ERGÄNZUNG zu Jugendliche Fußgängerin in Stadland von Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt +++ Jugendliche erliegt ihren Verletzungen

Delmenhorst (ots)

Nach dem schweren Verkehrsunfall auf der B437 in Stadland ist die lebensgefährlich verletzte 14-Jährige am Sonntag, 28. September 2025, ihren Verletzungen erlegen.

+++ Pressemitteilung von Donnerstag, 25. September 2025 +++

Bei einem Verkehrsunfall auf der B3437 in Stadland hat am Mittwoch, 24. September 2025, gegen 18:20 Uhr, eine junge Fußgängerin lebensgefährliche Verletzungen erlitten.

Zur Unfallzeit befuhr eine 67-jährige Frau aus Stadland mit einem VW die B437 in Richtung Varel. Möglicherweise war sie durch die tiefstehende Sonne geblendet. Denn trotz Rotlicht zeigender Ampel fuhr sie in den Kreuzungsbereich in Rodenkircherwurp ein und erfasste hier eine 14-Jährige aus Stadland, die die Fahrbahn bei grüner Ampel in Richtung Norden überquerte.

Die Jugendliche erlitt durch den Zusammenstoß schwerste Verletzungen und war nicht ansprechbar. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Nach dem Unfall war die B437 zwischen der B212 und Rodenkircherwurp voll gesperrt. Die Freigabe erfolgte gegen 19:45 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

