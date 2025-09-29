PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Radfahrerin bei Verkehrsunfall in Hundsmühlen verletzt

Delmenhorst (ots)

Durch einen Verkehrsunfall in Hundsmühlen ist am Sonntag, 28. September 2025, gegen 15:30 Uhr, eine Radfahrerin leicht verletzt worden.

Zur Unfallzeit befuhr ein 75-jähriger Mann aus Wardenburg mit einem Kleinwagen die Hunoldstraße in Richtung Tungeln. Kurz hinter der Diedrich-Dannemann-Straße bog er nach rechts auf ein Grundstück ab und missachtete dabei die Vorfahrt einer 69-Jährigen aus Wardenburg, die mit einem Pedelec auf dem für Radfahrer freigegebenen Gehweg der Hunoldstraße unterwegs war.

Die Radfahrerin kam durch den Zusammenstoß zu Fall und erlitt unter anderem Kopfverletzungen, durch die eine Behandlung im Krankenhaus erforderlich wurde.

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

