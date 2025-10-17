PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-SLF: Fahrrad auf Abwegen

Saalfeld (ots)

Was als Leihgabe begann, endete mit einer Anzeige: Ein 23-jähriger Saalfelder überließ im September sein Fahrrad einem 25-jährigen Bekannten. Als der Besitzer das Rad zurückverlangte, sagte der 25-jährige, dass, es mit einem Platten im Keller stehe. Am Mittwoch, dem 15.10.2025, entdeckte der 23-jährige sein Fahrrad in der Innenstadt von Saalfeld - gefahren von einer fremden Person. Die Polizei wurde informiert und stellte am Folgetag den unbekannten Fahrer mit dem Rad fest. Dieser hatte das Rad in einem An- und Verkauf Laden erworben. Ermittlungen ergaben: Der 25-jährige Bekannte des Fahrradbesitzers hatte das Fahrrad ohne Rücksprache verkauft. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

