Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrrad auf Abwegen

Saalfeld (ots)

Was als Leihgabe begann, endete mit einer Anzeige: Ein 23-jähriger Saalfelder überließ im September sein Fahrrad einem 25-jährigen Bekannten. Als der Besitzer das Rad zurückverlangte, sagte der 25-jährige, dass, es mit einem Platten im Keller stehe. Am Mittwoch, dem 15.10.2025, entdeckte der 23-jährige sein Fahrrad in der Innenstadt von Saalfeld - gefahren von einer fremden Person. Die Polizei wurde informiert und stellte am Folgetag den unbekannten Fahrer mit dem Rad fest. Dieser hatte das Rad in einem An- und Verkauf Laden erworben. Ermittlungen ergaben: Der 25-jährige Bekannte des Fahrradbesitzers hatte das Fahrrad ohne Rücksprache verkauft. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

