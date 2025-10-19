PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mit Alkohol am Steuer und ohne Fahrerlaubnis erwischt

Sonneberg (ots)

Am Samstagabend erhielt die Polizeiinspektion Sonneberg durch Zeugen den Hinweis, dass eine männliche Person betrunken mit einem Pkw auf dem Weg von Sonneberg nach Weimar sein soll. Im Rahmen umfangreicher Fahndungsmaßnahmen durch mehrere Polizeidienststellen wurde der 39jährige Toyota-Fahrer fahrender Weise in Sonneberg festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Zudem lag gegen den Mann ein rechtskräftiges Fahrverbot vor. Da der Mann seinen Führerschein trotz Aufforderung noch nicht bei der Führerscheinstelle abgegeben hat, wurde dieser vor Ort beschlagnahmt. Zudem erfolgte eine Blutentnahme im Krankenhaus und die Untersagung der Weiterfahrt. Der Mann muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis strafrechtlich verantworten.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Sonneberg
Telefon: 03675 875 0
E-Mail: pi.sonneberg@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 19.10.2025 – 06:53

    LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzter Person

    Sonneberg (ots) - Am frühen Samstagmorgen ereignete sich in Sonneberg im Kreuzungsbereich Neuhäuser Straße/Max-Planck Straße ein Unfall mit einer leicht verletzten Person. Ein 18jähriger VW Golf-Fahrer missachtete an der Kreuzung die Vorfahrt eines 39jährigen Skoda Octavia-Fahrers, sodass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Der Skoda-Fahrer wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren ...

    mehr
  • 19.10.2025 – 06:40

    LPI-SLF: Wiederholtes Fahren ohne Fahrerlaubnis

    Steinach (ots) - Am Freitagmorgen kontrollierten Beamte der PI Sonneberg in der Bahnhofstraße in Steinach einen Pkw BMW. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 44jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ermittlungen ergaben, dass der Mann bereits zum zweiten Mal innerhalb einer Woche beim Fahren ohne Fahrerlaubnis "erwischt" wurde. Auf ihn kommt nun ein weiteres Verfahren zu. ...

    mehr
  • 17.10.2025 – 10:13

    LPI-SLF: Fahrrad auf Abwegen

    Saalfeld (ots) - Was als Leihgabe begann, endete mit einer Anzeige: Ein 23-jähriger Saalfelder überließ im September sein Fahrrad einem 25-jährigen Bekannten. Als der Besitzer das Rad zurückverlangte, sagte der 25-jährige, dass, es mit einem Platten im Keller stehe. Am Mittwoch, dem 15.10.2025, entdeckte der 23-jährige sein Fahrrad in der Innenstadt von Saalfeld - gefahren von einer fremden Person. Die Polizei wurde informiert und stellte am Folgetag den unbekannten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren