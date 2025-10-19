Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mit Alkohol am Steuer und ohne Fahrerlaubnis erwischt

Sonneberg (ots)

Am Samstagabend erhielt die Polizeiinspektion Sonneberg durch Zeugen den Hinweis, dass eine männliche Person betrunken mit einem Pkw auf dem Weg von Sonneberg nach Weimar sein soll. Im Rahmen umfangreicher Fahndungsmaßnahmen durch mehrere Polizeidienststellen wurde der 39jährige Toyota-Fahrer fahrender Weise in Sonneberg festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Zudem lag gegen den Mann ein rechtskräftiges Fahrverbot vor. Da der Mann seinen Führerschein trotz Aufforderung noch nicht bei der Führerscheinstelle abgegeben hat, wurde dieser vor Ort beschlagnahmt. Zudem erfolgte eine Blutentnahme im Krankenhaus und die Untersagung der Weiterfahrt. Der Mann muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis strafrechtlich verantworten.

