Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Bundespolizei vollstreckt zwei Haftbefehle in Friedrichshafen

Friedrichshafen (ots)

Beamte der Bundespolizei haben in der Nähe des Stadtbahnhofs Friedrichshafen eine Person mit zwei offenen Vollstreckungshaftbefehlen festgestellt. Der Mann musste eine Ersatzfreiheitsstrafe antreten.

Am Freitagabend (22. August 2025) haben Beamte der Bundespolizeiinspektion Konstanz einen algerischen Staatsangehörigen am Ufer unweit des Stadtbahnhofs Friedrichshafen kontrolliert. Gegen den 29-Jährigen lagen zwei offene Vollstreckungshaftbefehle der Staatsanwaltschaft Ravensburg vor, da er der Zahlung von Geldstrafen aus zwei Strafbefehlen des Amtsgerichts Tettnang wegen Diebstahls und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz bisher nicht nachgekommen war. Vor Ort konnte der Mann die Strafen nicht zahlen und muss nun eine insgesamt 50-tägige Ersatzfreiheitsstrafe antreten. Dazu brachten ihn die Beamten in die Justizvollzugsanstalt Ravensburg.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz, übermittelt durch news aktuell

