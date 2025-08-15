Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Auseinandersetzung am Bahnhof Radolfzell - Zeugen gesucht

Radolfzell (ots)

Die Bundespolizei sucht Zeugen nach einer körperlichen Auseinandersetzung am Bahnhof Radolfzell. Dort sollen am Mittwochabend (13. August 2025) gegen 18:00 Uhr am Bahnsteig bei Gleis 5 zwei bislang unbekannte Tatverdächtige vier Personen im Alter von 13 bis 15 Jahren tätlich angegriffen haben. Ein Jugendlicher im Alter von 15 Jahren zog sich dabei eine Schürfwunde zu. Die Tatverdächtigen flüchteten. Der Grund der Auseinandersetzung ist bislang unbekannt.

Zeugen, die Hinweise zum genannten Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Konstanz unter 07531 1288-0 oder der kostenfreien Hotline unter 800 6888-000 zu melden.

