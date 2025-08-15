PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Auseinandersetzung am Bahnhof Radolfzell - Zeugen gesucht

Radolfzell (ots)

Die Bundespolizei sucht Zeugen nach einer körperlichen Auseinandersetzung am Bahnhof Radolfzell. Dort sollen am Mittwochabend (13. August 2025) gegen 18:00 Uhr am Bahnsteig bei Gleis 5 zwei bislang unbekannte Tatverdächtige vier Personen im Alter von 13 bis 15 Jahren tätlich angegriffen haben. Ein Jugendlicher im Alter von 15 Jahren zog sich dabei eine Schürfwunde zu. Die Tatverdächtigen flüchteten. Der Grund der Auseinandersetzung ist bislang unbekannt.

Zeugen, die Hinweise zum genannten Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Konstanz unter 07531 1288-0 oder der kostenfreien Hotline unter 800 6888-000 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Bettina Stahl
Bundespolizeiinspektion Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 1288 - 1011 (zentral: -0)
E-Mail: bpoli.konstanz.oea@polizei.bund.de
E-Mail: bpoli.konstanz@polizei.bund.de
Internet: www.bundespolizei.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Konstanz
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Konstanz
Alle Meldungen Alle
  • 14.08.2025 – 14:34

    BPOLI-KN: Gepanzerter Gast bei Bundespolizei

    Friedrichshafen (ots) - Aufmerksame Bürger machten am Donnerstag (14. August 2025) in der Nähe des Friedrichshafener Stadtbahnhofs den ungewöhnlichen Fund einer offensichtlich herrenlosen Schildkröte. Da ihr auf die Schnelle kein Besitzer zugeordnet werden konnte, übergaben die Finder das Tier an die Bundespolizei am Bahnhof. Diese nahm die Schildkröte vorübergehend in ihre Obhut, bevor sie am Nachmittag ans ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 12:09

    BPOLI-KN: 20 Tage Haft wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis

    Rielasingen (ots) - Bei der grenzpolizeilichen Kontrolle eines 36-Jährigen bei Rielasingen, stellte die Bundespolizei am Nachmittag des 11. August einen noch offenen Haftbefehl fest. Der ukrainische Staatsbürger wurde Ende 2024 vom Amtsgericht Tettnang rechtskräftig zu einer Geldstrafe verurteilt weil er ohne Fahrerlaubnis am Steuer eines PKW erwischt wurde. Die geforderte Geldstrafe bezahlte er bisher nicht, weshalb ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 16:18

    BPOLI-KN: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle

    Konstanz / Singen (ots) - Vergangenen Samstag (9. August 2025) wurden zwei Männer festgenommen. Gegen beide lag jeweils ein Haftbefehl vor. Im Bahnhof Konstanz kontrollierten am Samstagvormittag Beamte der Zollverwaltung einen deutschen Staatsangehörigen. Dabei stellten sie einen offenen Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Ulm fest. Der 32-Jährige wurde im Januar 2024 vom Amtsgericht Göppingen wegen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren