Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Gepanzerter Gast bei Bundespolizei

Friedrichshafen (ots)

Aufmerksame Bürger machten am Donnerstag (14. August 2025) in der Nähe des Friedrichshafener Stadtbahnhofs den ungewöhnlichen Fund einer offensichtlich herrenlosen Schildkröte. Da ihr auf die Schnelle kein Besitzer zugeordnet werden konnte, übergaben die Finder das Tier an die Bundespolizei am Bahnhof. Diese nahm die Schildkröte vorübergehend in ihre Obhut, bevor sie am Nachmittag ans Tierheim übergeben wurde. Ob die Schildkröte ausgebüxt ist oder ausgesetzt wurde, ist unbekannt.

