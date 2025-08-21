Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Bundespolizei vollstreckt zwei Haftbefehle am Bahnhof Friedrichshafen

Friedrichshafen (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am Stadtbahnhof Friedrichshafen zwei Personen mit je einem offenen Vollstreckungshaftbefehl festgestellt. Die Frau konnte ihre Geldstrafe bezahlen und ihre Reise fortsetzen, der Mann musste eine Ersatzfreiheitsstrafe antreten.

Am Mittwochnachmittag (21. August 2025) haben Beamte der Bundespolizeiinspektion Konstanz zwei polnische Staatsangehörige, einen Mann und eine Frau, am Stadtbahnhof Friedrichshafen kontrolliert. Gegen die 45-Jährige lag ein offener Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Ravensburg vor, da sie eine Geldstrafe wegen eines Verstoßes gegen die Abgabenordnung bisher nicht bezahlt hatte. Vor Ort konnte die Frau die Strafe in Höhe von 750 Euro bezahlen und ihre Reise im Anschluss fortsetzen.

Nach dem Mann suchte die Staatsanwaltschaft Memmingen, nachdem das Amtsgericht Ulm ihn im Dezember 2023 zu einer Geldstrafe wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verurteilt hatte. Die Zahlung der Strafe blieb der 30-Jährige bislang schuldig. Auch vor Ort konnte er die Strafe nicht zahlen und muss nun eine 100-tägige Ersatzfreiheitsstrafe antreten. Dazu brachten ihn die Beamten in die Justizvollzugsanstalt Ravensburg.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz, übermittelt durch news aktuell