Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Ohne Fahrerlaubnis mit abgemeldetem Fahrzeug unterwegs
Rottenbach (ots)
Kurz vor Mitternacht kontrollierten Beamten der Einsatzunterstützung am Samstag einen BMW in Rottenbach und haben nun reichlich Schreibarbeiten zu erledigen, denn
- der 21-jährige Fahrer ist nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis - der BMW ist seit Februar 2024 außer Betrieb gesetzt - am Auto befanden sich andere Kannzeichen, welche am 10.10.2025 in Erfurt entwendet wurden.
Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen, u.a. der Sicherstellung der Kennzeichen, wurde die Person aus der Maßnahme entlassen.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell