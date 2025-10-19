Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Ohne Fahrerlaubnis mit abgemeldetem Fahrzeug unterwegs

Rottenbach (ots)

Kurz vor Mitternacht kontrollierten Beamten der Einsatzunterstützung am Samstag einen BMW in Rottenbach und haben nun reichlich Schreibarbeiten zu erledigen, denn

- der 21-jährige Fahrer ist nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis - der BMW ist seit Februar 2024 außer Betrieb gesetzt - am Auto befanden sich andere Kannzeichen, welche am 10.10.2025 in Erfurt entwendet wurden.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen, u.a. der Sicherstellung der Kennzeichen, wurde die Person aus der Maßnahme entlassen.

