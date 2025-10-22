Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 22.10.2025

Salzgitter-Bad (ots)

Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss

Salzgitter-Bad, Am Pfingstanger, 21.10.2025 gegen 10:30 Uhr

Ein 21-Jähriger befuhr mit einem Pkw die Straße "Am Pfingstanger", als ihn die Polizei kontrollierte. Bereits vor über einem Jahr ist dem Mann die Fahrerlaubnis entzogen worden. Durch einen vor Ort durchgeführten Drogenschnelltest stellten die eingesetzten Beamten/-innen außerdem fest, dass der 21-Jährige mutmaßlich unter dem Einfluss von THC und Kokain stand. Daraufhin ist eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt worden. Ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie zwei Ordnungswidrigkeiten wegen des Führens eines Kraftfahrzeugs unter dem Einfluss des entsprechenden berauschenden Mittels wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell