PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 22.10.2025

Salzgitter-Bad (ots)

Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss

Salzgitter-Bad, Am Pfingstanger, 21.10.2025 gegen 10:30 Uhr

Ein 21-Jähriger befuhr mit einem Pkw die Straße "Am Pfingstanger", als ihn die Polizei kontrollierte. Bereits vor über einem Jahr ist dem Mann die Fahrerlaubnis entzogen worden. Durch einen vor Ort durchgeführten Drogenschnelltest stellten die eingesetzten Beamten/-innen außerdem fest, dass der 21-Jährige mutmaßlich unter dem Einfluss von THC und Kokain stand. Daraufhin ist eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt worden. Ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie zwei Ordnungswidrigkeiten wegen des Führens eines Kraftfahrzeugs unter dem Einfluss des entsprechenden berauschenden Mittels wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Alena Franke
Telefon: 05331/933104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Alle Meldungen Alle
  • 22.10.2025 – 14:38

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 22.10.2025

    Vechelde / Ilsede (ots) - Diebstahl von Geldbörsen Vechelde, Bodelschwingstraße, 21.10.2025 zwischen 13:00 Uhr und 13:30 Uhr Ilsede, Eichstraße, 21.10.2025 gegen 14:30 Uhr Während ein 83-Jähriger in einem Supermarkt in Vechelde einkaufte, entwendete ihm die unbekannte Täterschaft die Geldbörse. Im Anschluss versuchte die Täterschaft mit der erlangten EC-Karte ...

    mehr
  • 22.10.2025 – 14:04

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 22.10.2025

    Salzgitter-Bad (ots) - Verkauf eines vermeintlichen Lkw Salzgitter-Bad, Heinrich-von-Stephan-Straße, 15.10.2025 von 15:00 Uhr bis 21.10.2025, 11:00 Uhr Ein 38-Jähriger hatte über eine Internetplattform einen Lkw erworben. Bei der Abholung des Lkw stellte sich heraus, dass die angegebene Firma nicht im Besitz dieses Lkw ist. Nach bisherigen polizeilichen ...

    mehr
  • 22.10.2025 – 13:50

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 22.10.2025

    Salzgitter-Thiede (ots) - Sachbeschädigung an Pkw Salzgitter-Thiede, Am Hagenholz, 21.10.2025 zwischen 10:45 Uhr und 14:00 Uhr Ein geparkter Pkw VW Taigo wurde durch eine unbekannte Täterschaft mittels unbekannten Gegenstands beschädigt. Der Pkw war zuvor am rechten Fahrbahnrand abgestellt worden. Als die Geschädigte diesen wieder in Betrieb nehmen wollte, stellte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren