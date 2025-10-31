Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Handy an Straßenbahnhaltestelle geraubt - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Donnerstagmittag gegen 13 Uhr wurde ein 33-jähriger Mann an der Bahnhaltestelle Tattersall Opfer eines Raubs. Ein noch unbekannter Täter soll den 33-Jährigen zunächst gegen den Kopf geschlagen und ihn dadurch verletzt haben. Anschließend raubte der Unbekannte das Handy aus der Jackentasche des 33-Jährigen und flüchtete. Der Überfallene musste vom Rettungsdienst zur Behandlung seiner Verletzung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Täter wird wie folgt beschrieben: ca. 30 Jahre, dunkle Haare, trug eine Bauchtasche und eine schwarze Jacke. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Nummer 0621/174-4444 zu melden.

