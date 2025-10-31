PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Handy an Straßenbahnhaltestelle geraubt - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Donnerstagmittag gegen 13 Uhr wurde ein 33-jähriger Mann an der Bahnhaltestelle Tattersall Opfer eines Raubs. Ein noch unbekannter Täter soll den 33-Jährigen zunächst gegen den Kopf geschlagen und ihn dadurch verletzt haben. Anschließend raubte der Unbekannte das Handy aus der Jackentasche des 33-Jährigen und flüchtete. Der Überfallene musste vom Rettungsdienst zur Behandlung seiner Verletzung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Täter wird wie folgt beschrieben: ca. 30 Jahre, dunkle Haare, trug eine Bauchtasche und eine schwarze Jacke. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Nummer 0621/174-4444 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Stefan Wilhelm
Telefon: 0621 / 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 31.10.2025 – 11:49

    POL-MA: Mannheim: Mit E-Scooter gegen Schild gefahren und gestürzt

    Mannheim (ots) - Am Donnerstagmorgen gegen 10:45 Uhr verunfallte eine 30-jährige E-Scooter-Fahrerin in der Straße Auf dem Sand und verletzte sich hierbei. Die Frau übersah die Bodenplatte eines mobil aufgestellten Verkehrsschildes und blieb mit dem Vorderreifen daran hängen. In der Folge flog die 30-Jährige über den Lenker und stürzte zu Boden. Bei dem Unfall ...

    mehr
  • 31.10.2025 – 10:54

    POL-MA: Mannheim: Farbschmierer auf frischer Tat gestellt

    Mannheim (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag fiel einer Streife des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt ein Mann auf, der um Mitternacht am Quadrat L 15 ein Gebäude beschmierte. Der 21-Jährige nutzte einen hellblauen Permanentmarker, um die Fassade einer Bankfiliale zu verunstalteten. Der Farbschmierer lief, nachdem er die Polizei bemerkt hatte, in Richtung der Bismarckstraße davon, wo er von der Streife ...

    mehr
  • 31.10.2025 – 09:59

    POL-MA: Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Mann verletzt sich bei Flugunfall schwer

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Ein 60-Jähriger startete am Donnerstag gegen 13:30 Uhr oberhalb der Schriesheimer Weinberge zu einem Freizeitflug mit seinem Drachenflieger. Der Flug verlief zunächst unauffällig. Beim Landeanflug in den Talbereich in Richtung eines Fluggeländes im Dossenheimer Weg kam es um kurz vor ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren